قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، إن الكونجرس الأمريكي، أقر حزمة مساعدات جديدة للأردن للعام الحالي 2022، تقدر بنحو 1.650 مليار دولار.

وأعرب الشريدة -وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- عن شكره للحكومة الأمريكية والكونجرس على إقرار المساعدات الجديدة للمملكة، التي تأتي لدعم برامجها التنموية والإصلاحية خلال العام الحالي، وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، مثل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وأزمة اللجوء السوري.

وأوضح أن إقرار هذه المساعدات جاء ترجمة لجهود ومساعي الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الأمريكية والكونجرس خلال الفترة الماضية، في إطار تأمين وإقرار حزمة المساعدات للمملكة، لافتا إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات.

وأكد الوزير الأردني عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية- الأمريكية، مُثمنا الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لدعم العملية التنموية وتوفير الدعم خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات جائحة "كورونا".