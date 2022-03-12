أول تعليق من فيريرا بعد الخسارة من الوداد

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اعترف جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، بصعوبة حسم التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الوداد.

وقال فيريرا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «الزمالك تقريبا ودع البطولة وأمامنا مباراتين حتى لو فزنا من الصعب ان بترو أتليكو لا يحصل على اي نقاط».

وأضاف: «لا اعرف أساس الأزمة لكن كل اللاعبين خارج المباراة بالاخص في الشوط الثاني».

وأكمل فيريرا: «لقاء بترو أتليتكز القادم له وجهين الأول أن لا يوجد ضغوط واللاعبين يمكنهم اللعب بشكل جيد».

وأتم: «كل اللاعبين سواسية سواء كان مستمر معنا او لديه عروض من اندية اخرى، والفيصل بالنسبة لي هو التدريب».