أول تعليق من فيريرا بعد الخسارة من الوداد

اعترف جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، بصعوبة حسم التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الوداد.
وقال فيريرا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «الزمالك تقريبا ودع البطولة وأمامنا مباراتين حتى لو فزنا من الصعب ان بترو أتليكو لا يحصل على اي نقاط».
وأضاف: «لا اعرف أساس الأزمة لكن كل اللاعبين خارج المباراة بالاخص في الشوط الثاني».
وأكمل فيريرا: «لقاء بترو أتليتكز القادم له وجهين الأول أن لا يوجد ضغوط واللاعبين يمكنهم اللعب بشكل جيد».
وأتم: «كل اللاعبين سواسية سواء كان مستمر معنا او لديه عروض من اندية اخرى، والفيصل بالنسبة لي هو التدريب».