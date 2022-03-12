التشيك تسعى للحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي في ضوء تدفق اللاجئين

قدمت التشيك طلبا رسميا للحصول على مساعدة من الاتحاد الأوروبي بسبب عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى هناك هربا من الغزو الروسي.

وقالت بافلا ياكوبكوفا المتحدثة باسم خدمات الإطفاء إن الحكومة طلبت شحنة من الحاويات حتى تتمكن من إيواء 50 ألف شخص، وأضافت أن "كل مكان يصبح شاغرا يتم شغله على الفور مجددا".

إذا استمرت هذه الوتيرة سيتم الاضطرار إلى تسكين اللاجئين في صالات الألعاب الرياضية أو مخيمات تعتمد على الخيام. وتمكنت التشيك حتى الآن من تسكينهم في فنادق أو شقق.

وتقدر السلطات عدد طالبي اللجوء بنحو200 ألف جاءوا إلى التشيك منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وتقدر نسبة الأطفال بين الوافدين بالنصف. وتلقى 133 ألف شخص تصاريح للإقامة في البلاد.