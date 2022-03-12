أمير مرتضى يوضح حقيقة التعاقد مع ساسي وموقف طارق حامد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة التفاوض مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق من أجل العودة للقلعة البيضاء بعد رحلة لمدة موسم في الدوري القطري.

وقال المشرف العام في تصريحات لقناة أون سبورت :" في البداية ساسي لديه أزمة مستحقات مع الزمالك وعليه تم التوصل لتسوية وسنعلن عنها خلال أيام".

وأضاف :" لو ساسي هو أفضل لاعب في مركزه بالطبع سنسعى للتعاقد معه ولكن لو هناك لاعب أفضل منه سيتم التعاقد مع اللاعب الأفضل".

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن طارق حامد لاعب وسط الفريق نافيًا أن يكون اللاعب قد تعمد الغياب عن المباريات الأخيرة مؤكدًا أنه مصاب بالفعل.

وأضاف :" تحدثت مع اللاعب ووكيله وقدمنا عرض ..اللاعب طلب مهلة ليوم الخيس الماضي".

وأضاف :" المهلة أنتهت واللاعب لم يرد علينا .. بناء عليه نعتبره اعتذار عن التجديد والموافقة على العرض السعود".