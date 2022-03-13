أكدت وزارة المالية الباكستانية، اليوم السبت، أن باكستان تواجه نقصاً حاداً في مخزون القمح، مشيرة إلى أن حجم مخزون القمح في باكستان يبلغ 3ر3 مليون طن، وأن هذا الحجم يكاد يكفى احتياجات باكستان من القمح حتى نهاية شهر أبريل القادم فقط.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن حجم الطلب السنوي على القمح في باكستان يبلغ 30 مليون طن.

وأشارت إلى أنه تمت زراعة 98ر8 مليون هيكتار من القمح، وأن هذه المساحة تقل بنسبة 2ر2% عما كان عليه الحال خلال العام الماضي.

وذكرت صحيفة "بيزنيس ريكوردر" الباكستانية المتخصصة في شئون المال أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ردد نفس الموقف خلال الأسبوع الماضي بإعلانه عزم حكومته استيراد مليوني طن قمح من روسيا من أجل زيادة احتياطي باكستان من القمح الذي أخذ في النفاد، ولكن الصحيفة حذرت من أنه سيكون من الصعب على باكستان سداد فاتورة الإستراد الباهظة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن السوق تشهد حاليا تقلبات شديدة بسبب الصراع الدائر في منطقة البحر الأسود، وانه ليس من المحتمل أن تظل أسعار القمح على ما هى عليه الآن لفترة قادمة تزيد مدتها على ستة شهور، وأن فاتورة استيراد القمح الباكستانية، في ظل أسوأ سيناريو، ربما تقفز قيمتها إلى 25ر4 مليار دولار خلال عام 2023 المالي.