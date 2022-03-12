غلق وتشميع أكاديمية تعليمية مخالفة بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في رئاسة حي ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، خلال الساعات القليلة الماضية، حملة تفتيشية مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلًا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بـ ارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المُستجد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية تعليمية؛ تُدار بدون ترخيص ولا تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد في منطقة فلل الجامعة بنطاق رئاسة الحي في مدينة الزقازيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين.

كما استهدفت الحملة إزالة اللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة في نطاق رئاسة حي ثانٍ الزقازيق، وذلك بالاشتراك مع إدارة الإعلانات في ديوان عام محافظة الشرقية.