وسعت الولايات المتحدة والدول الغربية نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، في محاولات لدفع موسكو للوقف هجماتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية، بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولحق بها الحلفاء الأوربيين؛ حيث قالت بريطانيا إنها لن تستورد أي نفط من روسيا بحلول نهاية السنة الحالية، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن أنه قرر خفض اعتماده على واردات الغاز الروسي بنسبة الثلثين، وذلك بحسب ما نشرت شبكة بي بي سي.

وتدفعنا تلك القرارات لتذكر وقائع مشابهة من التارخ الحديث؛ إذ كان الضغط بالعقوبات التي تخص مجال الطاقة سلاحا فعالا في حسم المعارك.

النفط مقابل الغذاء

في الثاني من أغسطس عام 1990، تعرضت دولة الكويت لغزو من قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي حاول بسط سيطرته عليها وتحويلها لمحافظة عراقية، وهي خطوة أدانتها الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام، ومن بين ردود الأفعال الدولية التي طالت نظام صدام، هي فرض حصار اقتصادي على بلاده، ومن بين أبرز بنوده كان حظر صادرات العراق النفطية.

وتقديرا للجانب الإنساني، قدمت مقترحات تقلل من سقف العقوبة، لتكون تخفيض وليس منع، وذلك بكميات محدودة، يؤمن الدخل من بيعها ما يلبي احتيجات الشعب العراقي من المواد الغذائية.

وعرف ذلك ببرامج "النفط مقابل الغذاء" الذي صدر بقرار رقم (986) من مجلس الأمن الدولي في أبريل عام 1995، وتلته مفاوضات بين العراق والأمم المتحدة بشأن خطوات ومراحل تنفيذه،صُدّرت أول شحنة من النفط العراقي، بموجب هذا البرنامج، في ديسمبر عام 1996، ووصلت أولى الشحنات من الغذاء إلى العراق في مارس 1997، وفي ديسمبر 2017 كتبت نهاية هذا البرنامج، ورحبت الخارجية العراقية بذلك معتبرة أنه خطوة لاستعادة العراق لوضعه الطبيعي ومكانته الدولية، بحسب موقع الحرة الأمريكي.

التضامن العربي مع مصر في معركة أكتوبر

في خضم حرب أكتوبر المجيدة، ظهرت مواقف عديدة تظهر التضامن العربي مع مصر في معركة استعادة الأرض المحتلة، وذلك من خلال مشاركة بعض من قوات الجيوش العربية في المعركة، وعلى جانب آخر لا يقل أهمية، كانت وسائل الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل؛ حيث أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في 18 أكتوبر عام 1973 قرارا بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا، ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.

وقال الملك فيصل في خطابه حينها: "إنه قرار في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا".