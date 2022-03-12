الرئاسة الفلسطينية: مشاريع الاستيطان الإسرائيلية استفزاز للفلسطينيين وللعالم

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أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء السبت، إعلان إسرائيل إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" في شرق القدس.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "هذه القرارات الاستيطانية دليل على أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تجاهل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، وتسعى لتخريب كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "إجراءاتها أحادية الجانب التي ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد".

وأكدت الرئاسة أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وأحيائها "خط أحمر لن نقبل المساس به إطلاقاً".

وحذرت الرئاسة من استغلال إسرائيل انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الروسية- الأوكرانية لتمرير مشاريع استيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك سيسرع تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة التي تضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها.

وشددت على أن الاستيطان "جميعه غير شرعي، ومصيره إلى زوال، ولن يجلب الأمن والاستقرار لإسرائيل، بل تحقيق السلام العادل والدائم القائم على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية".

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها في حماية حل الدولتين، وذلك ردا على خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن استمرار إسرائيل بتصعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية "يهدف لإنهاء أي فرص لحل الصراع على أساس مبدأ حل الدولتين".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عمليات أسرلة وتهويد القدس باطلة وغير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمردا إسرائيليا رسميا على الشرعية الدولية وقراراتها".