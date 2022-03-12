قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة لن تترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار، مؤكدا أن الأسواق أصبحت تحت رقابة الجهات الرقابية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الحكومة تستعد لتنفيذ خطة حتى لا تترك كل تاجر أن يحدد أسعار السلع، كما تعمل الدولة على توفير سلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن النيابة العامة أمرت بحبس 12 شخصا بتهمة احتكار السلع الغذائية، كاشفا أن وزارة الداخلية تطلق حملة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتمنى أن يتم توجيه مبادرات السلع الغذائية للقرى، موضحا أن هناك اجتماعات بين الحكومة وكبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية وموردي السلع الغذائية، خلال الساعات المقبلة، للحديث عن وضع سعر استرشادي للسلع؛ بهدف توفيرها بأسعار مناسبة.

وكشف موسى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكد خلال لقائه مع على مسئوليتي أن الحكومة تتحمل دعمًا كبيرًا من سعر الزيت، موضحا أن سلة السلع الأساسية تشمل اللحوم، والدواجن، والسكر، والزيت، والقمح، والأرز، والفول، والمكرونة.

وأوضح أن مصر من ضمن 5 دول في العالم لديها مخزون استراتيجي من سلة السلع الغذائية الأساسية، موضحا أن الدولة قررت عدم السماح بتصدير الفول خلال 3 أشهر قادمة، حيث يصل المخزون الاستراتيجي لمدة 4 أشهر، وقد اتخذت الدولة إجراءات قوية لتوفير السلع للمواطنين.