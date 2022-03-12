الصدر يجدد الدعوة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

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جدد الزعيم الشيعي صاحب الأكثرية في البرلمان العراقي مقتدى الصدر مساء اليوم السبت موقفه الثابت بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال الصدر في تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد اجتماعه مع عدد من قيادات الإطار التنسيقي الشيعي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي: "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية".

وكان مقتدى الصدر قد أجرى الأسبوع الماضي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية العراقية للتوصل إلى حلول لازمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

على الصعيد نفسه، رحب رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي بأي انفراج سياسي واتفاق بين القوى السياسية لإنهاء الجمود الحالي.

وقال العبادي في بيان صحفي: "إنّ واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف".

وأضاف العبادي: "يجب العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم".

وشد العبادي على أن "واقع الدولة السياسي والاقتصادي والأمني لا يحتمل الاستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وعلينا أن لا ننسى حجم الاضطراب الاقتصادي والأمني إقليمياً دولياً، وانعكاساته المباشرة على اقتصادنا وأمننا ومواطنينا".

واختتم العبادي قائلا إن"المرحلة القادمة لن تحتمل الاجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والاستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة بها".