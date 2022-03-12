ذكر موقع (كييف إندبندنت) الإخباري الأوكراني، اليوم السبت، أن أحدث صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة ماكسار الأمريكية أظهرت استعداد قوات روسية لشن هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية.

وأضاف الموقع الإخباري الأوكراني أن هذه الصور تكشف عن وجود نشاط لقوات روسية يتضمن تحريك وحدات مدرعة ومدفعية بالقرب من مطار (هوستوميل)، الذي يحظى بأهمية استراتيجية بالقرب من العاصمة كييف".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن روسيا تدفع بالمزيد من قواتها العسكرية نحو غرب وشرق كييف، وذلك في محاولة لتطويق المدينة وربما اختراقها،

من جانبهم، أعرب بعض الخبراء المختصين عن اعتقادهم بأنه يتعين على سلطات مدينة كييف الاستعداد لتهيئة المدينة للتصدي لهجوم جديد، وأنه يجب أن يتم تجهيز دفاعات قوية للرد على مثل هذا الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر .

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في تصريح نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - إن القوات الروسية يمكنها دخول كييف فقط إذا هزموا كل الأوكرانيين.