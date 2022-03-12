 البنتاجون: القوات الروسية يبدو أنها تستخدم أساليب جديدة في طريقها لكييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنتاجون: القوات الروسية يبدو أنها تستخدم أساليب جديدة في طريقها لكييف


نشر في: السبت 12 مارس 2022 - 12:40 ص | آخر تحديث: السبت 12 مارس 2022 - 12:40 ص

قالت الحكومة الأمريكية إن القافلة العسكرية الروسية الممتدة بطول كيلومتر خارج العاصمة الأوكرانية كييف تتفرق في أماكن عدة، لكن ذلك لا يعني أنها تذهب بعيدا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير في إحاطة صحفية من وزارة الدفاع "البنتاجون" إن بعض المركبات تركت الطريق وتوقفت بين الأشجار.

وذكر المسؤول: "إنهم لن يذهبوا لأي مكان. لا يبدو أنهم يسيرون في طرق غير ممهدة في طريقهم إلى كييف، لكننا نعتقد أنهم يتحركون داخل خطوط الأشجار في محاولة لإخفاء المركبات بشكل أفضل، لأن الأوكرانيين مرة أخرى يستمرون في محاولة البحث عن سبل.. للهجوم على المركبات".

ولم يستطع البنتاجون تقديم معلومات محددة عن حجم ما تم تطويقه بالفعل من كييف. وتقدم الجنود الروس داخل ضواحي العاصمة وحولها، لكن في أماكن أخرى يحققون تقدما أكبر.

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