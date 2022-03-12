وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات لـ الصم والبكم بأسوان

سعفان يسلم 20 عقد عمل و22 كرسي متحرك لـ"قادرون باختلاف"



افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، معرض منتجات "قادرين نعملها" بقاعة القوات المسلحة، والذي تنظمه مديرية القوي العاملة بأسوان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، ويضم 10 عارضين من أصحاب الهمم والعزيمة، من مدرسة الأمل لـ "الصم والبكم" من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الجنسين.

وتفقد سعفان أقسام المعرض الخمسة والتي شملت السمكرة والأعمال الصحية، والتريكو الآلي، والزخرفة والتنسيق، والملابس الجاهزة، ونجارة الأثاث.

وأكد أهمية تشجيع ذوي الهمم على الإنتاج لما لهم من قدرة بالغة على العطاء ولديهم من الإرادة ما يدفعهم لتحدي كافة الصعاب والتغلب عليها.

وقال سعفان إن الوزارة تقدم كامل الدعم لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة ، موجها الشباب الذين لديهم الحرفة ولن يلتحقوا بالكليات أن يقيموا مشروعات صغيرة وعرض منتجاتهم داخل المعارض الدائمة، مكلفا مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعتهم ومساندتهم بصورة دائمة.

ونوه بأن الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لها أهمية اقتصادية كبرى ومن الضروري تشجيعها وتطويرها.

وقدم الوزير للعارضين 10 آلاف جنيه دعم لهم بواقع 1000 جنيه لكل عارض تشجيعا لهم على إنتاج مزيد من الأعمال اليدوية، مؤكدا أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون بإختلاف " ، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم، باعتبارهم شركاء المجتمع.

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن في أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان.

وسلم الوزير 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن 22 كرسي كهربائي وعادي للأطفال وكبار السن، و400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية لذوي القدرات والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلي مساعدات مالية قدرها 50 آلف جنيه لـ 10 أسر تعول ذوي القدرات بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسره مقدمة من جمعية رجال الأعمال، و18 ألف جنيه لـ 30 أسرة بواقع 600 جنيه لمدة 24 شهرا وتجدد مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأكد أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والحماية لها.