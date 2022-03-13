فرنسا تتيح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للأشخاص بدءا من سن 80 عاما فأكثر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مساء اليوم السبت أنه أصبح بإمكان الأشخاص من سن 80 عاما فأكثر الحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال كاستكس في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان إن هذا القرار ينطبق على الأشخاص الذين مر على تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح أكثر من ثلاثة أشهر .

وحصل نحو 58% من السكان في فرنسا بالفعل على الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح، وذلك بعد تلقيهم الجرعتين الأولى والثانية اللازمتين لتوفير الحماية الأساسية ضد مرض كوفيد-19.

وتشهد فرنسا في الأسابيع الأخيرة انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن ارتفعت لمستويات قياسية في بداية العام. ومع ذلك، سجلت البلاد مؤخرا ارتفاعا طفيفا في الإصابات.