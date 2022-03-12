العراق يسجل 3 وفيات و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 25 ألفا و 79 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليونين و312 ألفا و292 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل ألف و 123 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و264 ألفا و808 حالات.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 آلاف و 49 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و105 آلاف و360 شخصا.