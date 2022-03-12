 الزمالك يكشف حقيقة رحيل النجوم في نهاية الموسم وموقف طارق حامد وبن شرقي - بوابة الشروق
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الزمالك يكشف حقيقة رحيل النجوم في نهاية الموسم وموقف طارق حامد وبن شرقي

أمير نبيل
نشر في: السبت 12 مارس 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: السبت 12 مارس 2022 - 4:37 ص

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الموقف الخاص باللاعبين الذين أكد رئيس النادي عدم تجديد عقودهم وعرض البعض للبيع.

وأكد منصور أن طارق حامد نجم خط الوسط طلب مهلة للتفكير في عرص الزمالك لكونه قد تلقى عرضا سعوديا يدرسه ويفاضل بينهما.

وأضاف أمير في تصريحات تلفزيونية ان المهلة المحددة لطارق حامد للرد على عرض الزمالك لنتها، وليس من المفترض أن يستجدي النادي لاعبيه من أجل التجديد. 

وأشار إلى أن مستوى أشرف بن شرقي لا يرقى للعب في نادي الزمالك وأنه لو كان عقده ممتدا لتمت اعارته. 

وأوضح أن كل الاسماء التي تم ذكرها سترحل في نهاية الموسم ما لم يستطيع ايا منهم إثبات ذاته.


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