قالت رئاسة الأركان الأوكرانية، السبت، إن من وصفته بـ"العدو الروسي" يعاني في إيجاد جنود احتياط.



وأضافت الأركان في بيان استعرضته وسائل إعلام، أنّ القوات الأوكرانية تواصل "النضال البطولي" في التصدي للتدخل الروسي.



وأوضحت أنّ القوات الأوكرانية تمكنت من تحييد 31 مجموعة مقاتلة تابعة لروسيا، منذ بدء التدخل العسكري.



من جانب آخر، أوضح النائب البرلماني وعضو اللجنة الوطنية الأوكرانية للأمن، فيدور فينيسلافسكي، إن البلاد تواصل مواجهة خطر الاحتلال البيلاروسي، وفق تعبيره.



وأضاف في تصريح للتلفزيون الوطني، أن المعلومات الواردة من الوحدات الاستخباراتية والحلفاء الدوليين تشير إلى أن المجموعات المقاتلة وقوات الإنزال التابعة لبيلاروسيا تواصل التمركز بالقرب من الحدود الأوكرانية وتجري مناورات هناك.



وأشار إلى أن الخطر البيلاروسي ما زال قائما، موضحا أن هذا التهديد يجبر الجيش الأوكراني على ترك وحدات عسكرية كبيرة على الحدود البيلاروسية.



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.