السياحة تحذر الشركات المخالفة لضوابط رحلات العمرة من إلغاء الترخيص

• شركات السياحة تطالب باسترداد رسوم قيمة الساعة الإلكترونية الوهمية والـpcr بعد إلغائه من السعودية.. وردها للمعتمرين



وجهت وزارة السياحة والآثار تحذيرا شديد اللهجة لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، حال ثبوت مخالفتها لضوابط تشغيل رحلات العمرة خلال الموسم الاستثنائى الحالى، بعد استئناف الرحلات التى توقفت على مدار عامين كاملين بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.



يأتى ذلك بعد أن تلقت الوزارة شكاوى حول قيام بعض الشركات بمخالفة ضوابط التشغيل ومواعيد الرحلات، وعدم الالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة برحلات العمرة التى انطلقت خلال الأيام الأخيرة من شهر رجب الماضى.



وحذرت الوزارة، الشركات، من مخالفة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، والصادرة من الوزارة، مؤكدة أنه حال رصدت الوزارة أي مخالفة لتلك الضوابط أو للقواعد القانونية الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، فستتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية، التي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.



وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة تهيبان بالشركات المنظمة للعمرة، الالتزام التام بالتوقيتات المقررة في تنظيم عودة رحلات الطاقة التشغيلية لحصة كل شهر من تأشيرات العمرة، لافتا إلى ضرورة سفر المعتمرين وعودتهم طبقا للمواعيد المدرجة الشركات السياحية على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، وذلك في ظل المتابعة من الوزارة والغرفة لكل الرحلات أولا بأول وبصورة مستمرة من خلال آليات تم إنشائها لهذا الغرض.



وأضاف -خلال الكتاب الدوري رقم 70 الذي تم تعميمه على كل شركات السياحة- أن تحذير وزارة السياحة جاء بعد الشائعات التى قام بها البعض بالترويج لمعلومات مغلوطة عن إمكانية عدم التزام بعض الشركات بمواعيد عودة رحلات الطاقة التشغيلية للمعتمرين في المواعيد المقررة، وتعمل على إجراء اتفاقات تجارية بناء على هذه الأكاذيب بما ينطوى على الإضرار بالشركات المنظمة لرحلات العمرة.



وأشار إلى أن القطاع السياحي بكل روافده يسعى إلى إنجاح موسم العمرة بكل تفاصيله، وذلك حرصا على النهوض من الكبوة التي ألمت بالقطاع من جراء جائحة كورونا، وللحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.



وفى سياق متصل، طالبت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، باسترداد بعض الرسوم التى سددتها الشركات لرحلات العمرة قبل تطبيق القرارات التى أصدرتها السلطات السعودية مؤخرا، والخاصة بإلغاء كل إجراءات كورونا، ومن ضمنها الحجر الصحى المؤسسى وتحليل pcr الخاص بكورونا.



وأشارت إلى أن أهم هذه الرسوم، هى رسوم تكاليف تحليل pcr الخاص بكورونا الذى كان سيجريه المعتمرون قبل مغادرتهم للسعودية، وتم دفع ثمنه مسبقا ضمن الرسوم، إلا أنه بعد إلغاء السعودية لهذا التحليل، فإن الشركات لم تسترد قيمته حتى الآن، بالإضافة إلى رسوم الساعة الإلكترونية المدفوع ثمنها مسبقا ضمن رحلات العمرة.



وطالبت الشركات، المسؤولين بغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، بضرورة رد تلك التكاليف للشركات حتى تردها للمعتمرين بالنسبة للبرامج التى تم تنظيمها، أما البرامج التى سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة، فهناك حلان أمام الغرفة، الأول هو توفير الساعة الإلكترونية المدفوع ثمنها مسبقا أو إلغاء تكلفتها مع تحليل الـpcr، بما يقلل قيمة برنامج العمرة بنحو 1000 جنيه، وهو ما يساهم فى عودة أسعار العمرة إلى شكلها شبه الطبيعى قبل جائحة كورونا.



وأكدت شركات السياحة أن الساعة الإلكترونية التى تم فرضها على كل المعتمرين ودفعها مسبقا، تبلغ قيمتها نحو 565 جنيها، خاصة أن تلك الساعة -وفقا للتوصيف الخاص بها- تحوى كل تفاصيل برنامج العمرة من حيث مواعيد السفر وفنادق الإقامة، فضلا عن تفاصيل الحالة الصحية للمعتمر.



كان عدد من المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال الأيام الماضية، قد شكوا أنهم لم يتسلموا الساعة الإلكترونية "الوهمية" المنصوص عليها فى الضوابط، التى تم دفع ثمنها مسبقا ضمن الرسوم التى تحصلت عليها الشركات، وسددتها لغرفة شركات السياحة وطالبوا الشركات باسترداد ثمنها، لأنهم لم يتحصلوا عليها.