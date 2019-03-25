أوكرانيا: إجلاء 200 شخص من منطقتي فوغليدار وفولنوفاكيا وسط قصف روسي مكثف

أعلنت الشرطة الأوكرانية عن إجلاء 200 شخص من منطقتي فوغليدار وفولنوفاكيا، وسط تعرض محيطيهما لقصف روسي مكثف، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأعلنت العديد من البلدات في أوكرانيا عن تجدد القتال والقصف الروسي، مساء أمس الجمعة، فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في البلاد أسبوعها الثالث.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تشهد تطورات إيجابية معينة، دون ذكر تفاصيل بشأنها.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: «من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك».

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.