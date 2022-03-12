زيلنسكي: نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، إن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا منذ بداية الحرب الروسية.

جاء ذلك في تصريح نقلته وسائل إعلام عن الرئيس الأوكراني، بعدما كان قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الآلاف من الجنود الروس قتلوا خلال هذا الصراع، في رواية تأتي مغايرة لما يعلنه الجانب الروسي الذي يُبدي نوعًا من التحفظ على إعلان حصيلة ضحاياه بشكل محدث خلال الحرب.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.