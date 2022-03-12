جنرال أمريكي متقاعد: صور القافلة العسكرية الروسية نحو كييف تحمل أنباء سارة لأوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد جيمس ماركس، إن الصور التي التقطت وأظهرت القافلة العسكرية الروسية المتوقفة بطول 40 ميلًا قبل كييف، والتي أعادت تمركزها وانتشارها ببعض الغابات، تحمل أنباء سارة لأوكرانيا.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة "cnn" الأمريكية: "هذه القافلة العسكرية بدأت تتفرق الآن ما يعني أن الإمدادات لا تصل إلى حيث يفترض".

وتابع: "هناك تغيير في التكتيكات وهم ينتقلون من شبكات الطرق لأنهم قلقون بشأن الصور مثل هذه بجانب الاستهداف المحتمل.. هم لا يزالون على شبكات الطرق لكنهم خارج الطرق الرئيسية، وهناك عدد من الدبابات أو الناقلات المدرعة التي تبتعد عن الطرق الرئيسية للحماية".

وأكمل: "ما تبحث عنه هذه القوات هو الغطاء والاختفاء.. هذا اختفاء، بمعنى أنهم يريدون أن يكونون تحت الأشجار أو خلف المباني ما يجعل من الصعب على أحد رؤيتهم.. أما الغطاء فيمنح الحماية من الاستهداف".

ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.