شدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية الالتفات إلى الملفات الأخرى على الساحتين الدولية والإقليمية، في ضوء استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، منوهًا إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، ووجود حكومتين في ليبيا.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المشكلة مستمرة في ملف سد النهضة، معقبًا: «حتى الآن لم نتمكن من الجلوس مع الإثيوبيين للحديث عن موضوع المياه».

ونوه إلى الوضع المأساوي في سوريا، والأراضي المحتلة والتهويد في فلسطين، واستغلال إسرائيل للحرب في بناء مستوطنات بعدد 50 ألف وحدة، مضيفًا: «للعالم أشياء أخرى يجب أن تفعل، ونفتح أعيننا على ملفات أخرى لم نهتم بها».

ولفت إلى تعجبه ممن ينظر إلى الأوضاع في الداخل والخارج بكثير من الدهشة، متابعًا: «حقك تغضب لأن الأسعار تزداد وهناك تجار جشعين واحتكارات وزيادة في السلع غير مبررة، وفي ناس تانية يتساءلون متضايقين ليه؟ مينفعش تبقى مش متضايق وتلوم المتضايق».

وأشار إلى أن الأيام المقبلة لن تكون أفضل، مستطردًا: «السحب الكثير على السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، في الحروب تزيد الضغوط على العملة ووارد حدوث ضغط على العملة، هذا ليس عيبًا، والعالم كله بيدفع الثمن بسبب الحرب».