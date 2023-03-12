تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، عن مسألة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «أنا أعمل تحت ضغوط في نادي الزمالك منذ 2018، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب عقود اللاعبين».

وأضاف: «تم تسريب عقود محمد عواد وشيكابالا وبنشرقي من قبل، ولكن هذه المرة الحرب علينا مكثفة وممنهجة، والعقود المسربة غير صحيحة تمامًا، وهذا ليس سرًا حربيًا».

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: «الأهلي والزمالك وبيراميدز من أكبر 5 ميزانيات في إفريقيا، ومسألة تسريب العقود الغرض منه التشكيك في إمكانات اللاعبين واستغلال سوء النتائج».

وأوضح: «هناك أندية في الدوري الممتاز تدفع أكثر من الأهلي والزمالك حاليًا، وأرى أن عقود الزمالك طبيعية ومنطقية، وميزانية الموسم الحالي هي الأقل في السنوات الأخيرة».

وتطرق للحديث عن مواجهة إنبي غدًا، قائلا: «الزمالك يمر بفترة صعبة في الأسابيع الأخيرة، ولكن بعد تحقيقنا الانتصار أمام الترجي المعنويات ارتفعت».

وأتم: «مواجهة إنبي غدًا لا تقل أهمية عن مباراتي الترجي وبلوزداد، ولا يوجد أمامنا سوى المكسب في كل لقاء نخوضه».