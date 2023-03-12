البيت الأبيض: التقارير الإيرانية عن صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران كاذبة

قال البيت الأبيض، إن التقارير الإيرانية عن صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران كاذبة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران توصلت إلى اتفاق في موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار في تصريحات للتليفزيون الرسمي، نقلتها وكالة «تسنيم»، إلى أن تبادل السجناء سيحدث قريبًا؛ إذا سارت الأمور على ما يرام، لافتًا إلى توقيع وثيقة بشكل غير مباشر مع أمريكا، منذ مارس العام الماضي.

ولفت إلى ان الوثيقة في طور المراجعة الفنية النهائية، معقبًا: «بالنسبة لنا، فإن إزالة الاتهامات الباطلة لإيران في الوكالة الدولية مسألة مهمة، الآن هناك تعاون قوي بيننا وبين الوكالة، وسيكون لذلك تأثير جيد على مفاوضات رفع العقوبات».

واستطرد: «في مفاوضات رفع العقوبات، لم يكن لدى الجانب الأمريكي الجرأة لاتخاذ القرار النهائي، لكن إيران طرحت أفكارا واضحة جدا على طاولة المفاوضات، نحن نمضي في مسار الدبلوماسية والتفاوض ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية تخدم مصالحنا».