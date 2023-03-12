نجاة 12 سائحا بعد إنهيار جليدي في سلوفاكيا

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تمكنت مجموعة من 12 سائحا تعرضوا للانجراف في إنهيار جليدي بمرتفعات تاترا الجبلية السلوفاكية من النجاة بأنفسهم والخروج من تحت الجليد، وفقا لما ذكرته خدمة الإنقاذ الجبلية "إتش زد إس" السلوفاكية.

وجرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح في الصدر والساقين، بينما لم يتعرض الآخرون لأي إصابات خطيرة.

وكان الانهيار الجليدي قد جرف مجموعة السائحين إلى أسفل التل، لكن لم يتم دفنهم إلى مسافة عميقة.

ولذلك كانوا قادرين على مساعدة بعضهم البعض في الحفر حتى وصل رجال الإنقاذ .

ولم يكن ممكنا استخدام مروحية انقاذ بسبب الطقس العاصف.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإنقاذ ومعهم كلاب البحث، التقى بهم بالفعل بعض السائحين وهم يسيرون على الأقدام.

وقامت بقية المجموعة بالاعتناء بالسائح المصاب بإصابة بليغة، والذي لم يكن قادرا على السير.