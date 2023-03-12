الحزب الشيوعي الصيني يصادق على المناصب النهائية في الحكومة الجديدة

عين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الأحد، الأعضاء المتبقين بالحكومة الجديدة في البلاد، المؤلفة الآن من حلفاء مقربين من الرئيس شي جين بينج، في الاجتماع السنوي للمجلس الذي يستمر على مدى أسبوع في بكين، وهو تجمع رئيسي للحزب الشيوعي.



ووافق المندوبون أيضا، الذين تم اختيارهم بعناية والذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف شخص، على اختيارات شي لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء التنفيذي- المقرب منه منذ فترة طويلة ورئيس الأركان السابق، دينج شيو شيانج بالإضافة إلى مناصب حكومية أخرى، بعد تأكيد تعيين لي تشيانج، حليف شي المقرب في منصب رئيس الوزراء أمس السبت.



وتم تعيين الخبير الاقتصادي، هي ليفينج في منصب نائب رئيس الوزراء، الذي يشرف على السياسة المالية والاقتصادية، ليحل محل ليو هي، الذي ترأس مفاوضات التجارة مع أمريكا.



وفي خطوة مفاجئة، ربما تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني، أبقى شي على وزيري المالية والتجارة، فقد احتفظ وزير المالية، ليو كون بالإضافة إلى وزير التجارة، وانج وينتاو بمنصبيهما.



وفي الوقت نفسه، سيبقى يي جانج، الذي كان من المتوقع إقالته، محافظا للبنك المركزي.