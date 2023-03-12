الإمارات: اعتماد إنتاج دواء محلي لعلاج مرض التصلب المتعدد

أعلن مصنع إحدى شركات الأدوية بدبي، المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن طرح كبسولات ستريلينيا فينغوليمود 5ر0 ملج في الإمارات لعلاج مرضى التصلب العصبي المتعدد، بدعم واعتماد من وزارة الصحة الإماراتية.

وتبلغ تكلفة العلاج لكل مريض مصاب بالتصلب المتعدد حوالي 120 الف درهم إماراتي سنويا (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، وبطرح أول علامة تجارية من كبسولات فينجوليمود 5ر0 ملج بدولة الامارات، ستنخفض التكلفة إلى ما يقرب من 80 الف درهم إماراتي سنويا لكل مريض من خلال توفير منتج فعال وبتكلفة اقتصادية.

وأعلنت الشركة، في بيان اليوم الأحد، المساهمة مع شركة "منزل" لخدمات العناية الطبية، في توفير الأدوية لـ30 مريضًا لمدة عام، حيث تم الاتفاق على تحمل الشركة 50% من تكلفة العلاج بقيمة تقريبية تبلغ 6ر1 مليون درهم إماراتي للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.

وكشفت عن اعتزامها زيادة المرضى المشمولين بتحمل تكلفة علاجهم إلى 50 مريضًا من مرضى التصلب العصبي المتعدد في المستقبل القريب مع وجود رؤية لتوسيع الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة من خلال التبرع بالأدوية في مجالات علاجية مختلفة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة: "نخطط لتقديم مزيد من الدعم لأكبر عدد ممكن من المرضى الذين ينتظرون الحصول على أدوية جديدة".

وأشار إلى حرص الشركة على المساهمة في برامج دعم المرضى لتخفيف معاناة المرضى وخاصة ذوي الدخل المحدود، في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، وتماشياً مع قيم الإمارات في تقديم العلاج لمن لا يستطيعون تحمل نفقاتهم العلاجية الطبية.

ويتزايد انتشار التصلب المتعدد إقليميا وعالميا، وهو اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي فيما تبقى العضلات والأعصاب خارج النخاع الشوكي سليمة.