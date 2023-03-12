التخطيط: الدولة تدعم تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لمناقشة دور المجلس في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى توجه الدولة في دعم وتمكين المرأة، موضحة أنه يمثل نقطة التقاء في جميع محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية، مؤكدة أن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030.

وأكدت السعيد، أن الدولة لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يتم النظر إليه من منظور شامل ومتكامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة أن المرأة تمثل عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.

وأوضحت السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، مؤكدة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، متابعه أن الدولة تعتمد في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، فضلًا عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.

وأكدت أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق المشروع على الوجه الأكمل، ومن تلك الجهات المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحة أن التعاون بين الوزارة والمجلس يمتد من خلال العديد من المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين المرأة.