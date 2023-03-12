 الرئيس الصيني يوقع مرسوما لتعيين لي تشيانج رئيسا لمجلس الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يوقع مرسوما لتعيين لي تشيانج رئيسا لمجلس الدولة


نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 8:53 ص

وقع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الأحد/، مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانج، رئيسا لمجلس الدولة الصيني، وذلك في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم انتخاب ليو جين قوه رئيساً للجنة الرقابة الوطنية، خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.
وصوَّت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتصديق على تعيين تشانج يو شيا وخه وي دونج نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية بالصين، كما جرى التصديق أيضا على تعيين لي شانج فو، ليو تشن لي، مياو هوا، وتشانج شنج مين، أعضاءً باللجنة العسكرية المركزية.
كما انتخب النواب تشانج جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا، ويينج يونج نائبا عاما للنيابة العامة الشعبية العليا، وفي الاجتماع نفسه تم انتخاب 159 شخصا يشكلون أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.


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