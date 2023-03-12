طه إسماعيل: الأهلي يحتاج 5 صفقات قوية

يرى طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، أن النادي يحتاج للعديد من الصفقات الجديدة وإعادة هيكلة الفريق الحالي، خاصة بعد الفوز ببطولة إفريقيا مرتين متتاليتين، منتقدًا مستوى اللاعبين المحترفين في قائمة الفريق بالموسم الجاري.

الأهلي خسر 5-2 أمام مستضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتعقد موقف الأهلي في المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «اللاعبون الأجانب في الأهلي لا يصلحون للأسف لارتداء قميصه».

وأضاف: «يجب التعاقد مع 5 لاعبين على أعلى مستوى.. هناك علامات استفهام على اللاعبين المحليين الذين يحصلون على رواتب كبيرة، للأسف بعضهم لا يحافظ على مستواه، وبعضهم يسهر، يجب أن تراقبهم الإدارة».

وأوضح: «كان يجب أن يدعم الأهلي صفوفه منذ التتويج باللقب الإفريقي التاسع والعاشر بصفقات جيدة، وأن يبني فريقًا جديدًا، لكنه دخل النسخة الحالية من دوري الأبطال بصورة سيئة».

وتابع: «على إدارة النادي ألا تبخل في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وقد رأينا كيف تميز لاعبو صن داونز بعقليتهم على نجوم الأهلي».

وأتم: «الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر وقع في أخطاء عديدة أمام صن داونز في القاهرة، وكذلك في بعض المباريات المحلية، وتحديدا التغييرات المتأخرة».