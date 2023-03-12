باريس سان جيرمان يفوز على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على مع مضيفه ستاد بريست 2 / 1 مساء السبت، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، والتي شهدت أيضا تعادل أوكسير مع رين سلبيا.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كارلوس سولر في الدقيقة 37 وتعادل ستاد بريست عن طريق فرانك هونورات في الدقيقة 43، ثم سجل كيليان مبابي هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ستاد بريست عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين أوكسير وضيفه رين.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع أوكسير رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد رين عند 47 نقطة في المركز الخامس.