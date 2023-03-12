 فرنسا: لسنا قلقين من خطر عدوى انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي - بوابة الشروق
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فرنسا: لسنا قلقين من خطر عدوى انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 9:50 م

قالت فرنسا إنه لا يوجد قلق من أن تتأثر بنوكها بما في ذلك "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" بانهيار بنك و"سيليكون فالي" الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم الأحد، عن مسئول بوزارة المالية، أن "فشل بنك سيليكون فالي ليس حدثا منهجيا، ولا يوجد هناك قلق خاص بشأن عدوى محتملة للنظام المالي الفرنسي".

وأضاف: "ليس لدى الوزارة أي علم بأي تأثر مباشر من المقرضين في البلاد للبنك الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له".

وقال المسئول إن السلطات الإشرافية الفرنسية والأوروبية ستواصل مراقبة تطورات الوضع.

يشار إلى بنك سيليكون فالي الذي له فروع في المملكة المتحدة والصين، والدنمارك وألمانيا والهند وإسرائيل، وكندا والسويد، ليس له فرع في فرنسا.


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