مقتل 8 أشخاص إثر انقلاب قارب تهريب قبالة ساحل سان دييجو بالولايات المتحدة

قال مسئولون أمريكيون، إن قاربا يشتبه في أنه قارب تهريب مهاجرين انقلب في المحيط قبالة شاطئ "بلاكس بيتش" بمنطقة توري باينز في سان دييجو، ما تسبب في سقوط ما يتراوح بين 8 و10 أشخاص في الماء لقي 8 منهم حتفهم.



وأوضح المسئولون أن قاربا آخر كان يحمل 8 أشخاص وصل إلى الشاطئ بنجاح.



وعلمت السلطات بشأن الحادث عندما اتصلت امرأة كانت على متن القارب الذي وصل بسلام إلى الشاطئ بخدمات الطوارئ وأبلغت عن انقلاب القارب الأخر وسقوط أشخاص فى المياه.



وأفادت شرطة سان دييجو بأن المرأة قالت إنها وصلت إلى الولايات المتحدة من المكسيك على متن القارب.



وقال مسئولون إن رجال الإنفاذ عثروا على 7 جثث بينما عثر عناصر العمليات الجوية والبحرية بوكالة الجمارك وحماية الحدود على جثة ثامنة.