رئيس جمهورية الرأس الأخضر يبدي إعجابه الشديد المشروعات الكبرى في مصر

قدم السفير خالد عارف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الرأس الأخضر، إلى الرئيس José Maria Neves بمدينة Mindelo عاصمة جزيرةSaô Vicente.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية، أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس Neves للسفير المصري بحضور وزير الخارجية Rui Alberto de Figueiredo Soares، حيث تم استعراض سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا، وقد أشاد رئيس جمهورية الرأس الأخضر خلال اللقاء بعلاقات بلاده مع مصر، والتي تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال خاصة في المجال الطبي، داعياً إلى إعادة تنشيط التعاون في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لهم.

كما تم التطرق إلى الخطط التنموية في الجرز العشر بالرأس الأخضر، والتي يمكن أن تشارك الشركات المصرية في تنفيذها.

كما أبدى الرئيس إعجابه الشديد بالمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مصر، خاصة في مجال البنية التحتية.