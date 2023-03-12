رضا عبد العال: لاعبو الأهلي كانوا خارج الخدمة أمام صن داونز

انتقد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، طريقة لعب الأهلي بعد الخسارة الكبيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري الأبطال.

الأهلي خسر 5-2 أمام مستضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتعقد موقف الأهلي في المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «الأهلي كان تائها أمام صن داونز منذ البداية وحتى النهاية، ولم يحضر من الأساس إلى ملعب المباراة».

وأضاف: «صن داونز كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف، لأن لاعبي الأهلي كانوا خارج نطاق الخدمة من اللحظة الأولى».

وتابع: «السويسري مارسيال كولر المدير الفني للأهلي بدأ المباراة بتشكيل كارثي، وفتح الملعب بشكل غير مبرر، ويتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة بنسبة 50%».

وأتم: «كان من الأفضل الاعتماد على طريقة 4-4-2، وغلق المساحات أمام لاعبي فريق الجنوب إفريقي، الذين يتميزون بالسرعات الكبيرة».