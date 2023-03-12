تونس وجزر القمر تتفقان على التعاون لإنهاء الجدل غير البناء حول مسألة المهاجرين الأفارقة

اتفق وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر ظُهير ذو الكمال -وبصفة رئاسة بلاده الاتحاد الإفريقي- على العمل سويًّا من أجل إنهاء الجدل غير البناء حول مسألة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، والتوجّه نحو التّهدئة والعودة إلى الحالة الطبيعيّة داخل العائلة الإفريقيّة.

وتطرق الوزيران، خلال اتصال هاتفي، إلى الجدل غير البناء حول مسألة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، وذلك وفقاً لبيان صدر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية اليوم الأحد، كما بحث الوزيران علاقات الأخوة بين البلدين وسبل تطويرها.