نتنياهو: كل من يحاول المساس بإسرائيل أو إلحاق الضرر بها سيقتل

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالمضي قدمًا في التعديلات القضائية، متهمًا المعارضة بالسعي إلى الفوضى العمل على إسقاط حكومته المنتخبة.

وقال «نتنياهو» إن كل من يحاول المساس بإسرائيل أو إلحاق الضرر بها سيقتل، وذلك بحسب ما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأضاف نتنياهو، في كلمته خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، وفق ترجمة وكالة «صفا» الفلسطينية: «إن مسيرة القوانين ماضية؛ لأن الحكومة الحالية حصلت على تفويض من الشعب لتحكم وتسن القوانين».

واتهم نتنياهو معارضيه بـ«التناقض مع الذات»، مضيفًا: «يدعون لتعزيز الاقتصاد من جهة، ويُحرّضون على سحب الاستثمارات من إسرائيل من جهة أخرى، وكذلك يطالبون بتعزيز الأمن ويدعون إلى رفض الانصياع للأوامر».

ولفت نتنياهو إلى أن «دعواته للحوار مع معارضيه على مدار شهرين لم تلق آذانًا صاغية، بل قوبلت بالرفض والتعنت والاستمرار في محاولة الانقلاب على الحكومة».

وشهدت مدن إسرائيلية، مساء أمس، تظاهرات حاشدة هي الأضخم منذ بدء التظاهرات قبل 10 أسابيع، حيث قدر عدد المتظاهرين بأكثر من 300 ألف متظاهر غالبيتهم في تل أبيب.

وذكر موقع «والا» العبري، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن حوالي 200 ألف إسرائيلي تظاهروا وسط تل أبيب، و60 ألفًا آخرين وسط حيفا، والآلاف في الخضيرة والقدس المحتلة، مطالبين حكومة الاحتلال بالتراجع عن سن قوانين تهميش القضاء.