ألمانيا: عدد الجرائم بحق صحفيين وإعلاميين عند أعلى مستوى في 2022

وصل عدد الجرائم بحق صحفيين وإعلاميين في ألمانيا في العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل هذه الجرائم في عام 2016.

جاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استجواب من كتلة اليسار عن هذا الموضوع، وأفادت الحكومة بأن عدد هذه الجرائم التي تم تسجيلها لدى خدمة الإبلاغ في الشرطة الجنائية وصل في 2022 إلى 320 جريمة.

وذكرت صحيفة "فيلت"، أن عدد هذه الجرائم ارتفع بذلك بما يزيد عن ثلاثة أضعاف في غضون أربعة أعوام.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة من الرد الحكومي الذي أفاد بأن الجرائم الـ 320 جريمة تتضمن 46 جريمة عنف و41 جريمة إكراه وتهديد و31 جريمة إحداث أضرار عينية بالإضافة إلى 27 جريمة تحريض شعبي.

أما الجرائم الباقية فتتعلق بمخالفات لحظر التجمع وجرائم أخرى مختلفة.

وتم ارتكاب أكثر هذه الجرائم (69 جريمة) في سكسونيا تلتها ولاية برلين بـ 66 جريمة كما شهدت ولاية بافاريا عددا كبيرا من هذه الجرائم بـ 40 جريمة.

في المقابل، استمر عدد هذه الجرائم في ولاية شمال الراين ويستفاليا، الولاية الألمانية الأكبر من حيث عدد السكان، عند مستوى متدن بـ 20 جريمة.

وقسمت كتلة حزب اليسار عدد الجرائم تبعا لعلاقتها بمظاهرات كورونا، حيث قالت إن هناك 64 جريمة تم ارتكابها في العام الماضي خلال هذه المظاهرات بحق صحفيين وإعلاميين منها 64 جريمة عنف.

واستمرت ولاية سكسونيا على رأس الولايات صاحبة العدد الأكبر من هذه الجرائم حتى وفقا لهذا التصنيف بـ 34 جريمة بينما قل عدد هذه الجرائم في كل ولاية من الولايات الألمانية المتبقية عن 10 جرائم.