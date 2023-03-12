الأهلي يؤجل توقيع العقوبات على اللاعبين بعد خماسية صن داونز

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل خطوة توقيع العقوبات المالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة الكبيرة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وفضّل محمود الخطيب، المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي بالتنسيق مع طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق في رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون، تأجيل توقيع العقوبات على اللاعبين، لحين انتهاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتحديد مصير الفريق، سواء بتوديع البطولة أو مواصلة التنافس على التأهل للدور المقبل.

وقرر رئيس النادي الأهلي بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عدم تفعيل البند المنصوص في اللائحة، بخصم 350 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب قابلة للمضاعفة، حال تلقي هزائم غير مناسبة، وذلك لحين عودة البعثة إلى القاهرة الأسبوع القادم، إذ سيكون قد تحدد حينها موقف الفريق في البطولة.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة كبيرة أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت عصر أمس السبت، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.