سفير الصين بالكويت: نتطلع لرؤية تواصل وحوار أوثق بين السعودية وإيران

أكد السفير الصيني لدى الكويت تشانج جيان وي، أن بلاده لا تسعى وراء أي مصلحة ذاتية على الإطلاق في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى احترامها لمكانة دول المنطقة، ومعارضتها المنافسة الجيوسياسية.

وحول رعاية الصين للاتفاق بين السعودية وإيران، قال جيان وي إنه «ليس لدى الصين أي نية ولن تسعى لملء ما يسمى بالفراغ أو إقامة كتل حصرية»، لافتاً إلى أن الصين تؤمن دائماً بأن مستقبل الشرق الأوسط يجب أن يكون دائماً في أيدي دول المنطقة.

وأضاف في حديث مع صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، إن الصين تتطلع إلى رؤية تواصل وحوار أوثق بين السعودية وإيران، وهي على استعداد لمواصلة لعب دور إيجابي وبنّاء إزاء تسهيل هذه الجهود».

ورأى أن الحوار والاتفاق بينهما يمثلان مثالاً جيداً لكيفية حل دول المنطقة النزاعات والخلافات وتحقيق علاقات حسن الجوار والصداقة، وذلك سيساعد دول المنطقة على التخلص من التدخلات الخارجية وتولي أمور مستقبلها بأيديها، ويتماشى مع اتجاه العصر.

ورأى السفير الصيني أن «إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر على البلدين، بل تساهم في إحلال الهدوء في الشرق الأوسط والسلام العالمي».

وأضاف: «في السنوات القليلة الماضية، بذل الجانب الصيني جهوداً من أجل إحلال السلام للمنطقة من دون أي مسعى لتحقيق مصلحة خاصة، كما طرح إطار أمن الخليج ومبادرة تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لمرات متعددة، وحقيقة أن البلدين حققا أخيراً نتائج إيجابية وتوصلا إلى اتفاق بينهما يظهر بأن مفهوم السلام والأمن الذي طرحته الصين عملي للغاية وقابل للتنفيذ».

وتابع: «الحوار السعودي - الإيراني في بكين يعد انتصاراً للسلام، ويشكل بداية جيدة لهما لمواصلة تحسين العلاقات وحل النزاعات، ونحن على ثقة تامة بأن جميع البلدان في الشرق الأوسط ستعمل على تعزيز روح الاستقلال والتعاون والتضامن والعمل معاً لبناء شرق أوسط أكثر سلاماً واستقراراً وازدهاراً».

وأردف: «ستواصل الصين لعب دور بناء في التعامل بشكل صحيح مع القضايا الساخنة الحالية في العالم وفقاً لرغبات دول العالم».

وكانت إيران والسعودية قد اتفقتا عقب محادثات جرت بمبادرة من الرئيس الصيني على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة العمل في سفارتيهما من جديد، بحسب بيان ثلاثي صدر في بكين يوم الجمعة.