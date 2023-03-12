انهيار جليدي في النمسا يدفن 14 متزلجا ألمانيا جزئيا ويصيب ثلاثة منهم

قالت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، إن انهيارا جليديا في جبال الألب النمساوية تسبب في دفن 14 متزلجا ألمانيا وإصابة ثلاثة منهم.

ووقع الحادث أمس السبت في "شرونز" في منطقة فورارلبرج. وتسبب الانهيار الجليدي في دفن 10 أشخاص جزئيا إلا أنهم تمكنوا من تحرير أنفسهم من الثلوج، بينما دفن أربعة أشخاص بشكل كامل ولكن تم تحديد مكانهم سريعا وتحريرهم. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي صباح أمس السبت، صعدت عدة مجموعات من المتزلجين إلى ممر جبلي. وقالت الشرطة إن المتزلجين الألمان جاءوا من منطقة ميونخ ومن لينداو في ولاية بافاريا ومن فيرنيجيرود في ولاية ساكسونيا-أنهالت، ومن بين أماكن أخرى.

وأضافت الشرطة أنه عندما وصلت المجموعة الأولى إلى ارتفاع نحو 2200 متر، حدث انهيار أرضي في أحد الأودية.