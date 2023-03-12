جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يعلن مقتل 22 عنصرا بداعش

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الأحد، عن مقتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار، موضحًا أن من بين القتلى قيادات بارزة في عصابات داعش الإرهابية.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء لعراقية «واع»، مساء الأحد، قال رئيس الجهاز إن «العملية كانت سرية وسوف تستمر»، ذاكرًا أن «الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا جميعهم يرتدون أحزمة ناسفة».



ولفت جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى مقتل قيادي بداعش كان يلقب بوالي «الفلوجة» في العملية الأمنية بديالى، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية، مساء الأحد.