جوتيريش يؤكد أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي ومكافحة التعصب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، ومكافحة التعصب.

جاء ذلك في كلمة جوتيريس المُسجلة خلال افتتاح الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة في البحرين، بحسب ما ذكرته، وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو - في كلمته - عن بالغ التقدير لاستضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية 146 للاتحاد، وما تشهده من تطور شامل ومتميز، متطلعا لتعزيز دور البرلمانيين في تحقيق أهداف الجمعية 146.

وأشاد دوارتي، بجهود جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية على حسن وتميز التنظيم والإعداد والمتابعة للجمعية 146.

بدوره، ألقى مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، كلمة أشاد فيها بتميز مملكة البحرين في تنظيم الحدث الدولي البرلماني.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو أول منتدى سياسي دائم للمنظمات السياسية متعددة الجنسية، ويعمل على تحقيق عدة أهداف، هي: التنسيق وتبادل الخبرات بين برلمانات الشعوب والدول، والمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

وتمثل هذه الأهداف عاملا رئيسيا لتطوير الديمقراطية البرلمانية، والإسهام في توفير المعلومات الوافية عن المؤسسات النيابية القائمة، ودعم وتقوية وسائل عملها وتعزيز جهود الأمم المتحدة التي تشاركها في الأهداف وتتعاون معها تعاونا مباشرا، كما يتعاون مع الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، التي تتبنى الأهداف نفسها.