اليسار بألمانيا يطلب توضيحا من السلطات بهامبورح بعد حادث قتل عشوائي هناك

دعا حزب اليسار المعارض بولاية هامبورج بألمانيا لتوضيح من وزارة الداخلية المحلية بالولاية بعد جريمة القتل العشوائي التي شهدتها هامبورج وأسفرت عن ثمانية قتلى.

وقال دينيز جيليك، المتحدث باسم شئون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية بحزب اليسار المعارض بالبرلمان المحلي بالولاية في بيان تم نشره اليوم الأحد، إنه يتعين على وزارة الداخلية المحلية بهامبورج إطلاع لجنة الشؤون الداخلية (بالبرلمان) على جميع المسائل المفتوحة فيما يتعلق بجريمة القتل العشوائي بشكل كامل.

وقال جيليك: "وفقا لأحدث المعلومات يجب أن يتم طرح السؤال مجددا عمّا إذا كان من الممكن الحيلولة دون وقوع جريمة القتل العشوائي أم لا".

كانت السلطات مؤخرا أعلنت أن الجاني ألماني يبلغ من العمر 35 عاما، ويدعى فيليب إف. وكان عضوا سابقا في طائفة "شهود يهوه" التي نفذ إطلاق النار في مبناها بهامبورج خلال جلسة صلاة هناك وانتحر بعد ذلك.

جدير بالذكر أن شهود يهوه هي طائفة مسيحية لها تفسيرها الخاص للكتاب المقدس. ويعتقد أتباع الطائفة أن تدمير العالم الحالي وشيك وأنه سيتم إنقاذهم بصفتهم طائفة مختارة.