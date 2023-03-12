مظاهرة بالآلاف احتجاجا على أسعار الغاز في مولدوفا

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نزل الآلاف إلى الشوارع في مولدوفا، الجمهورية السوفيتية سابقا، للتظاهر ضد الحكومة الموالية لأوروبا وأسعار الغاز المرتفعة اليوم الأحد.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام في العاصمة تشيسيناو، وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وذكرت الشرطة، أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصا.

ويقول الكثير من سكان مولدوفا إنه لم يعد بإمكانهم سداد فواتيرهم الخاصة بالغاز، أو تحمل تكاليف المعيشة. وبدأت الاحتجاجات في فبراير الماضي.

ونشر موقع يونيميديا الإخباري، صورا ولقطات مصورة للحشد وعمليات الاعتقال.

واتهمت نائبة زعيم حزب المعارضة "إس أو آر"، مارينا تاوبر، الشرطة بارتكاب أعمال عنف. كما اشتكت من إغلاق الطرق المؤيدة إلى المظاهرة، ما منع الكثير من المواطنين من الاحتجاج.

وقالت تاوبر إن المشاركين في المظاهرة طالبوا الحكومة بدفع فواتير الغاز "لأشهر الشتاء".

كما قالوا إنهم يعترضون على امتداد آثار الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى مولدوفا. وردد المتظاهرون: "نحن الشعب".

ويتهمون الحكومة، التي تساند الغرب، بعدم امتلاكها أي خطة. ووفقا لخبراء، يتزايد الفقر بشكل كبير.