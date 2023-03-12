ندوة بإعلام زفتى عن الأسرة القوية في الإسلام

نظم مجمع أعلام زفتى بمحافظة الغربية، في قاعته ندوة إعلامية تحت عنوان: "الأسرة القوية في الإسلام"، حاضر فيها الشيخ السيد المرسي أبو عسل مدير عام إدارة أوقاف زفتى.

وبدأ "المرسي"، حديثه عن مقومات الأسرة القوية في الإسلام، وأهميتها في المجتمع، ثم شرح أسس اختيار الزوج والزوجة، والتي يجب أن يكونا صحابي حسن خلق ودين، مستشهدا بقول النبي -صل الله عليه وسلم-: "فاظفر بذات الدين تربت يداك".

وأوضح أن المرأة هي أساس تكوين الأسرة الصالحة خُلقيا وصحيا وعلميا.

وأكد أن الإحصائية الرسمية للمشكلات الأسرية في محاكم الأسرة تتزايد بنسبة كبيرة، وهذا للبعد عن منهج الله ورسوله، ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأسرة المصرية

وفي ختام الندوة، نصح مدير عام إدارة أوقاف زفتى، الأباء والأمهات أن يحرصا في تربية النشء على حب الله ورسوله، وتلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأن يتمسكا بخلق رسول الله.