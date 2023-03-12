الكويت وروسيا تحتفلان بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

احتفلت كل من دولة الكويت وروسيا الاتحادية بمرور الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وذكرت الخارجية الكويتية -في بيان، اليوم الأحد- أنه تم تبادل رسائل التهنئة بين كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ونظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث تم التأكيد على عمق أواصر الصداقة بين البلدين وسعيهما نحو تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على ثوابت البلدين بالتمسك المبدئي بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحرص على استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة والشرق الأوسط.

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية بالكويت- في بيان، اليوم- أن الكويت كانت أول دولة في منطقة الخليج العربي تقيم علاقات دبلوماسية مع موسكو، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن الصداقة بين البلدين تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح والتفاهمات المشتركة.