المالية الكورية الجنوبية: نراقب تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي على أسواقنا المالية

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية للأنباء بعد اجتماع مع مسؤولين بارزين، إن سول سوف تراقب عن كثب تأثير انهيار بنك سيليكون فالي على أسوأقها المالية واقتصادها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزارة قالت في بيان إنه لا يمكن استبعاد احتمال زيادة الغموض والتقلبات، على الرغم من أن معظم المسؤولين في الاجتماع اتفقوا على أنه من غير المرجح أن يتطور الأمر إلى خطورة نظامية.

وأضافت الوزارة أن الوضع يتطلب مراقبة على مدار الساعة واتخاذ رد فعل سريع.

ويشار إلى أن بنك سيليكون فالي، أصبح أكبر مصرف يعلن إفلاسه منذ أن أكثر من عقد، بعد محاولة فاشلة لجمع رأس المال وتدفقات الأموال من الشركات التكنولوجية الناشئة التي ساعدت في صعود البنك، وأثار انهياره مخاوف بشأن حدوث عدوى انهيار حول العالم من لندن إلى سنغافورة، وكانت أسهم البنوك الآسيوية قد تراجعت أمس الأول الجمعة كرد فعل على انهيار البنك، ولكن لمدى محدود.