زيلينسكي يقول أن اسم روسيا هو مرادف للإرهاب

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ "الهجمات الإرهابية الوحشية" الجديدة التي تشنها روسيا على مدن وبلدات في جميع أنحاء بلاده.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة الليلية التي بثت في كييف اليوم السبت: "ليلا ونهارا هناك هذه الهجمات .. بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة وقذائف الهاون تستخدم الدولة الشريرة مجموعة متنوعة من الأسلحة بهدف واحد هو تدمير الحياة وعدم ترك أي إنسان وراءها".

وقال الرئيس الأوكراني: "الأنقاض والركام والحفر التي ضربتها الصواريخ هي الصورة الذاتية لروسيا التي ترسمها حيث توجد الحياة بدون روسيا". وأضاف أن هذه الدولة تمثل الشر، مضيفا: "لقد أصبحت مرادفا للإرهاب وستكون مثالا للهزيمة والعقاب العادل على إرهابها. لا يمكن للكرملين وقف العقوبة".

وذكر زيلينسكي العديد من المدن والمناطق التي تأثرت بشكل خاص بالهجمات الروسية الجديدة. وقال إن منطقة خاركيف وحدها شهدت 40 هجوما صاروخيا منذ بداية العام.

وذكر أن ثلاثة أوكرانيين قتلوا في مدينة خيرسون بنيران روسية اليوم السبت وهم في طريقهم للتسوق.