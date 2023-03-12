مركز الدراسات الإفريقي حول الإرهاب: مصر لديها خبرات ناجحة في مكافحة الأصولية والتطرف

أكد مدير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي ومقره بالجزائر، إدريس لعلالي لخضر، أن مصر لديها خبرات كبيرة وناجحة في مكافحة الأصولية والتطرف العنيف ومحاربة الإرهاب بصورة استباقية وجذرية.

وثمن لعلالي -في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر- دور المؤسسات الدينية في مصر كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مكافحة الفكر التكفيري والأصولي، مشيرا إلى أن هذا الدور بات مؤثرا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن استراتيجية الدول الخاصة بمكافحة الإرهاب لابد أن تعتمد على المقاربات الفكرية والاجتماعية بجانب تلك الأمنية والعسكرية.

وأضاف أن إشراك المجتمعات المحلية ورجال الدين في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب يساهم في القضاء على الإرهاب الناتج عن التطرف والأصولية بصورة جذرية وأيضا تفادي سقوط المزيد من الضحايا في براثن الإرهاب.

وحول المشهد الأمني في منطقة الساحل، أشار مدير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى تسجيل أكثر من ألف هجمة إرهابية، بمعدل 4 هجمات يوميا، وأكثر من 7 آلاف ضحية غالبيتهم من المدنيين بمنطقة الساحل في العام الماضي.

وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير السلم والاستقرار الأمني ودعم المرافق الصحية والتربوية في منطقة الساحل الأفريقي.

كما شدد مدير المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، على أهمية إشراك زعماء القبائل في بلدان منطقة الساحل، وتحقيق التقارب بين مختلف فئات المجتمع؛ لا سيما الشباب والنساء باعتبارهم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أنهم مدعوون اليوم لإيجاد مقاربات ووضع التصورات وتحديد الأولويات لتسطير البرامج الكفيلة بمحاربة هذه الآفة.